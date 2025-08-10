Internacional
Nove golos em nove jogos: ex-Benfica Musa imparável na MLS
Golo caricato frente ao Portland Timbers aumenta contagem do avançado croata
Golo caricato frente ao Portland Timbers aumenta contagem do avançado croata
O ex-Benfica Petar Musa continua a dar cartas ao serviço do FC Dallas, na MLS, nos Estados Unidos da América.
Na madrugada deste domingo, o croata marcou na vitória frente ao Portland Timbers, por 2-0, e somou o nono golo nos últimos nove jogos.
O avançado de 27 anos abriu o marcador logo aos oito minutos, com um golo algo caricato após erro do guarda-redes adversário. Lalas Abubakar registou o outro golo da partida.
Musa, que vestiu a camisola do Benfica entre 2022 e 2024, e a do Boavista em 2021/22, tem sido uma peça fulcral na equipa de Dallas e já leva 13 golos e seis assistências em 23 jogos na presente temporada.
