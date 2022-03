A UEFA anunciou esta segunda-feira multas para o Sporting e FC Porto por utilização de artefactos de pirotecnia nos jogos europeus, respetivamente, com o Manchester City e Lazio.

Os leões vão ter de pagar 11.500 euros pelo arremesso de tochas e petardos, no decorrer do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Alvalade, frente à equipa de Pep Guardiola.

Pelos mesmos motivos, no embate frente aos italianos da Lazio, o FC Porto também foi condenado pela disciplina da UEFA a pagar 5.250 euros.

Além dos clubes portugueses, o Inter Milão, Atalanta e PAOK também foram mutados pelo recurso a pirotecnia. Os dinamarqueses do Midtjylland e os turcos do Fernerbahçe também foram multados pelo arremesso de objetos para o relvado, enquanto os ingleses do Leicester por invasão do relvado. Uma referência ainda para os checos do Sparta de Praga, condenados por «cânticos provocatórios».

A Federação Portuguesa de Futebol também vai pagar multas, no valor global de 2.700 euros, por «conduta imprópria» da seleção de futsal nos jogos com a Finlândia e Rússia, no Campeonato da Europa.