O treinador do Lyon, Peter Bosz, relativizou os últimos resultados da equipa na liga francesa – três derrotas seguidas – e respondeu, em parte, de forma descontraída, à forma como vai dar a volta por cima aos recentes desempenhos.

O Lyon, que somou quatro vitórias e um empate nos primeiros cinco jogos do campeonato, perdeu depois com o Lorient (3-1, fora), Mónaco (2-1, fora) e, este domingo, em casa com o PSG, por 1-0. Culpa de Lionel Messi, autor do único golo de um jogo em que o internacional português Anthony Lopes assinou uma boa exibição na baliza.

«Vou beber muito álcool depois de três derrotas (risos), referiu o técnico neerlandês, na conferência de imprensa pós-jogo, no domingo.

Mais a sério, Bosz acredita que a equipa vai na direção certa e, naturalmente, não desconsidera os últimos resultados negativos.

«Mais a sério: contra o Lorient foi mau, contra o Mónaco não merecíamos perder, porque jogámos bem. Hoje [domingo], os jogadores deram tudo. Não fecho os olhos ao que vi, mas estamos na direção certa», respondeu.

O Lyon ocupa nesta altura o sexto lugar, com 13 pontos, estando já a nove do líder PSG.