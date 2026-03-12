Antonín Kynský tornou-se conhecido mundialmente pelas piores razões. Na estreia na Liga dos Campeões, o guarda-redes do Tottenham entregou de bandeja dois golos e saiu ao fim de 17 minutos.

Uma substituição que muitos consideram ter sido quase castradora para a sua carreira. No entanto, há quem defenda o checo. Peter Schmeichel, antigo guardião de Sporting ou Manchester United, deixou-lhe uma mensagem.

«Os guarda-redes, como o David De Gea disse, estão em posição diferente de todos os outros. Nós sabemos que, se cometemos um erro, é golo. A arte do guarda-redes é como se reage a isso. Ele não teve a chance de reagir ontem», afirma.

«Mas vou dizer diretamente que não fizeste nada de errado ontem. Cometeste alguns erros, mas enquanto ser humano, como pessoa, não fizeste nada de errado. Se quiseres ter uma conversa, estou aqui para falar contigo», ofereceu-se.

