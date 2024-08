O Cuiabá, treinado pelo português Petit, está há sete jogos sem conhecer o sabor da vitória. Mesmo assim, deu um sinal positivo neste sábado, ao encerrar uma série de cinco derrotas consecutivas, ao empatar 1-1 no reduto do Atlético Mineiro.

Em partida da 23.ª jornada do Brasileirão, Petit esteve a perder em Belo Horizonte, devido a um golo de Igor Gomes, de penálti, aos 11 minutos. Curiosamente, chegou ao empate também num castigo máximo, aos 44 minutos, convertido por Pitta.

Nesta primeira aventura no Brasil, Petit tem a difícil tarefa de manter o Cuiabá na primeira divisão. Está em 19.º e penúltimo lugar, na zona de despromoção, com 18 pontos ao cabo de 21 jogos. O próximo jogo é com o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira.