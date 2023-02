O defesa do Botafogo, Philipe Sampaio, já recebeu alta hospitalar, depois três dias de internamento. Diante do Vasco da Gama, o defesa da equipa de Luís Castro caiu inanimado à passagem da meia hora e, apesar de ter recuperado a consciência, deixou o relvado de ambulância.

«Primeiramente, gostaria de dizer que graças a Deus estou bem e recuperado do susto da última quinta-feira. Realizei exames e estive três dias em observação no hospital Quinta D'Or São Luiz. Hoje já estou em casa, bem e junto dos meus familiares. Quero agradecer ao Botafogo e aos profissionais do hospital por todo o apoio nesse período. E também agradecer a todos os que me enviaram mensagens de carinho e apoio nesses últimos dias. Sem dúvidas que me trouxeram muita força», escreveu o jogador de 28 anos nas redes sociais.

Já o Botafogo, informou que Philipe Sampaio vai apresentar-se esta terça-feira no clube para nova bateria de exames, mas está indisponível para defrontar o Flamengo de Vítor Pereira, no próximo sábado.

Recorde-se que o jogador já passou por Feirense, Boavista e Tondela.