OFICIAL: Vasco da Gama anuncia rescisão com Coutinho
Clube chega a acordo com o internacional brasileiro para cessar «de forma antecipada» o contrato que tinha até meio do ano
O Vasco da Gama, do Brasil, anunciou na noite desta sexta-feira a saída do futebolista Phillippe Coutinho do plantel.
Através de um comunicado, o clube informou ter aceite a vontade do internacional brasileiro terminar «de forma antecipada» a ligação que era válida até meio de 2026. Recorde-se que Coutinho representou o Vasco da Gama durante mais de dois anos, sendo que o período inicial (2024) foi por empréstimo do Aston Villa.
Na última temporada fez 11 golos e cinco assistências em 56 jogos pela equipa principal, tendo somado três golos e uma assistência nos sete jogos realizou pelo Vasco da Gama, esta época. Coutinho fica assim livre no mercado e pode assinar por qualquer clube.
Leia aqui o comunicado do Vasco da Gama na íntegra:
«O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje. Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo. O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período.»