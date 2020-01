Com Ibrahmovic e Rafael Leão a assistirem desde o banco de suplentes, o Milan ultrapassou o SPAL nos oitavos de final da Taça de Itália com uma vitória por 3-0 em San Siro e marcou encontro com o Torino nos quartos de final.

Com um ataque renovado, o polaco Krzysztof Piatek aproveitou a oportunidade para brilhar abrindo caminho para a vitória, com o primeiro golo, aos 20 minutos, antes de fazer a assistência para Samu Castillejo dobrar a vantagem antes do intervalo.

Já na segunda parte, aos 66 minutos, o lateral francês Theo Hernandez fixou o resultado final em 3-0, depois de Piatek ter desperdiçado mais duas boas oportunidades.

Resultados dos oitavos de final

Terça-feira:

Nápoles-Perugia, 2-0

Lazio-Cremonese, 4-0

Inter Milão-Cagliari, 4-1

Quarta-feira:

Fiorentina-Atalanta, 2-1

Milan-SPAL, 3-0

Juventus-Udinese, 19h45

Quinta-feira:

Parma-Roma, 20h15