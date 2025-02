Pierluigi Collina, ex-árbitro, defendeu que as recargas depois dos penáltis devem acabar, por considerar injustas para os guarda-redes.

Numa entrevista ao jornal italiano Repubblica, o atual presidente da comissão de árbitros da FIFA, referiy que a recarga aumenta a diferença de oportunidades entre o atacante e o guarda-redes, considerando isso uma injustiça.

«Há um fosso excessivo entre o avançado e o guarda-redes: 75 por cento dos penáltis já foram marcados, além de haver também a possibilidade de jogar depois do ressalto. Os guarda-redes deviam queixar-se», partilhou Collina.

Quando questionado sobre uma possível sugestão, o mítico e considerado por muitos, o melhor árbitro de sempre, disse que o jogo deveria recomeçar com um pontapé de baliza.

«Uma solução é o remate único. Como nos penáltis após o prolongamento: não há recuperação, ou se marca um golo ou se recomeça com um pontapé de baliza, ponto final. E assim também se evita a teatralidade que existe hoje em dia antes de um pontapé de penálti, com toda a gente de pé à volta da área. Parecem os cavalos nas cordas antes do início do Palio di Siena», atirou, comparando e satirizando a forma como são batidos os penáltis com a corrida de cavalos na cidade de Siena, em Itália.