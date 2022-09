Pierluigi Gollini deu uma prova de excessiva confiança e comprometeu com um erro grave na derrota da Fiorentina em casa do Basaksehir (3-0), em jogo da Liga Conferência.

Aos 71 minutos, o guarda-redes italiano dominou a bola com a coxa e tentou dar toques (qual camisola 10!) para manter a bola no ar, mas Serdar Gurler foi rápido na pressão, ficando com via aberta para fazer, na altura, o 2-0.

O erro de Gollini: