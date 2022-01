A quatro dias da estreia na CAN, o avançado Pierre-Emerick Aubameyang e o médio Mario Lemina testaram positivo à covid-19, anunciou esta quinta-feira o selecionador do Gabão.

Patrice Neveu informou que os dois jogadores ainda aguardam a confirmação do resultado através de um teste PCR já realizado.

Os jogadores de Arsenal e Nice «não apresentam sintomas» e «estão isolados nos respetivos quartos no hotel», adiantou o técnico francês.

A estreia do Gabão na Taça das Nações Africanas está agendada para a próxima segunda-feira, diante das Ilhas Comores. Marrocos e Gana são as outras seleções inseridas no Grupo C.