A transferência de Pierre-Emerick Aubameyang foi uma das novelas da janela de inverno e o atacante gabonês assume que tudo ficou resolvido em cima do limite.

«Esperámos que chegasse a cedência do Arsenal até ao último segundo e chegou dois minutos antes do tempo final. O meu coração estava acelerado, não a suar, mas quase», explicou, entre risos, ao Sport.

Aubameyang elencou ainda os motivos que o levaram a rumar a Camp Nou, quando tinha outras propostas em mãos.

«Tivemos ofertas de Itália e de França, mas o Barça é o Barça e não podes dizer não. O Barça é um grande clube, não está no seu melhor agora, mas acho que em breve voltará onde merece estar.»

Apesar da saída atribulada do Arsenal, Aubameyang mostra-se agradecido ao anterior técnico, Mikel Arteta. «As coisas às vezes acontecem assim. Também vivi bons tempos com ele. Aprendi que tens que dar o teu melhor em campo e muitos conceitos nos treinos. Também aprendi a ser capitão», assume.

O futebolista de 32 anos confessa ter uma «ótima» relação com Xavi, que «é muito claro no que pede» e elogia o plantel blaugrana. «Há muita vida aqui, é um balneário muito bom e divirto-me muito com os meus companheiros.»