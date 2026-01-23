Jogo eletrizante em Itália, nesta sexta-feira. No primeiro duelo da 22.ª jornada da Liga italiana, o Inter de Milão 'entortou' o Pisa por 6-2... mas até começou a perder. O português Tomás Esteves não saiu do banco dos visitantes.

Aos 23 minutos, o experiente Stefano Moreo já tinha bisado para o Pisa, que vencia 2-0 inesperadamente. Christian Chivu, treinador do Inter de Milão, não quis esperar e fez uma alteração à meia-hora - Luis Henrique deu o lugar a Federico Dimarco. 

Cinco minutos depois, o Inter marca o primeiro, de grande penalidade, por Zielinski. Aos 41m, Dimarco assiste para o golo de Lautaro Martínez, e ainda aos 45+2m Esposito faz o 3-2.

Já nos últimos dez minutos de jogo, Dimarco (com um volley espetacular) Bonny e Mkhitaryan fizeram os três restantes golos do Inter de Milão. 

Os milaneses garantem mais três pontos, somando 52, mais seis do que o rival Milan. O Pisa está no extremo oposto da tabela, em 20.º, com 14 pontos reunidos, a três da linha de água. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Gonçalo Ramos sai frustrado em vitória magra do PSG
FC Porto: Froholdt em tratamento após empate em Plzen
VÍDEO: campeão Sadio Mané recebido no Al Nassr com bolo e elogios de Jesus