Jogo eletrizante em Itália, nesta sexta-feira. No primeiro duelo da 22.ª jornada da Liga italiana, o Inter de Milão 'entortou' o Pisa por 6-2... mas até começou a perder. O português Tomás Esteves não saiu do banco dos visitantes.

Aos 23 minutos, o experiente Stefano Moreo já tinha bisado para o Pisa, que vencia 2-0 inesperadamente. Christian Chivu, treinador do Inter de Milão, não quis esperar e fez uma alteração à meia-hora - Luis Henrique deu o lugar a Federico Dimarco.

Cinco minutos depois, o Inter marca o primeiro, de grande penalidade, por Zielinski. Aos 41m, Dimarco assiste para o golo de Lautaro Martínez, e ainda aos 45+2m Esposito faz o 3-2.

23’ : Inter 0-2 Pisa 🥶

45+2 : Inter 3-2 Pisa 🔥



O Inter virou o jogo ainda na primeira parte com duas grandes cabeçadas de Lautaro e Esposito 💪#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #InterMilão #Pisa #insparya pic.twitter.com/ZVb9dOcZen — sport tv (@sporttvportugal) January 23, 2026

Já nos últimos dez minutos de jogo, Dimarco (com um volley espetacular) Bonny e Mkhitaryan fizeram os três restantes golos do Inter de Milão.

Os milaneses garantem mais três pontos, somando 52, mais seis do que o rival Milan. O Pisa está no extremo oposto da tabela, em 20.º, com 14 pontos reunidos, a três da linha de água.