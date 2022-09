Miralem Pjanic rescindiu o contrato que o ligava ao Barcelona até ao verão de 2024 e assinou pelo Sharjah FC.

O médio bósnio de 32 anos vai prosseguir a carreira nos Emirados Árabes Unidos, tendo assinado um contrato válido para as próximas duas épocas.

No Sharjah FC, Pjanic vai jogar ao lado do ex-Benfica Caio Lucas e do internacional espanhol Paco Alcácer.