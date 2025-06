O Platense sagrou-se campeão argentino pela primeira vez na sua história, ao vencer o Huracán por 1-0, na final do Apertura 2025.

Um golo apontado por Guido Mainero fez a diferença a favor da equipa treinada pela dupla composta por Sergio Gómez e Favio Orsi, na noite de domingo. Aos 63 minutos, Mainero apanhou a bola na área e fez um golaço de pé esquerdo.

Depois do sexto lugar no grupo B da primeira fase, o Platense eliminou o Racing Club nos oitavos de final, o River Plate nos quartos de final e o San Lorenzo nas meias-finais.

No final, entre a cerimónia de entrega do troféu, houve muitos abraços e lágrimas de emoção em Santiago del Estero, no Estádio Único Madre de Ciudades.

O resumo do jogo: