Corações apertados no La Beaujoire, casa do Nantes, coma equipa da casa a perder diante do Toulouse (0-1), na segunda mão do play-off de acesso à liga principal do campeonato francês, fazendo valer os golos fora, depois de ter vencido a primeira mão por 2-1.

Depois de um nulo na primeira parte, os visitantes adiantaram-se no marcador aos 62 minutos, com um golo de Vakoun Issouf Bayo, a passe de Amine Adli, colocando enorme pressão sobre a equipa da casa ainda meia-hora para jogar.

Apesar de tudo, os canarinhos, 16.º classificado da Ligue 1, não sofreram mais golos diante do aguerrido Toulouse, terceiro classificado no segundo escalão, que acabou o jogo reduzido a dez, depois de Nathan N’Goumou ter recebido ordem de expulsão, aos 87 minutos, pouco depois de ter entrado em campo.

Valem, assim, apenas as promoções diretas do Troyes e Clermont que vão ocupar as vagas dos despromovidos Nîmes e Dijon.