A empresa de advogados que representa Paul Pogba revelou nesta domingo que o médio francês da Juventus tem sido alvo de tentativas de extorsão.

«As declarações recentes de Mathias Pogba não são uma surpresa e acontecem no seguimento de tentativas de extorsão e ameaças. Os factos foram reportados há um mês às polícias italiana e francesa e não haverá mais comentários sobre a investigação que está em curso», referiram num comunicado replicado nos media italianos os representantes do campeão do Mundo por França.

Esta reação surge um dia depois de Mathias Pogba, irmão mais velho de Paul, ter vindo a público dizer que se preparava para fazer «revelações explosivas» sobre o irmão mas também sobre Kylian Mbappé.

«Se estou a fazer este vídeo hoje, é porque acredito que o público francês, italiano e inglês, os fãs do meu irmão e ainda mais a seleção francesa, a Juventus, os colegas e os patrocinadores do meu irmão merecem saber certas coisas para tomare uma decisão informada sobre se ele [Paul Pogba] merece a admiração, o respeito e o amor do público. Se ele merece o seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar o Mundial. Se merece jogar pela Juventus e se é uma pessoa confiável. O que vou dizer é do interesse de muitas pessoas. Vou dizer também muitas coisas importantes sobre Kylian Mbappé, a estrela do futebol de hoje em dia, e haverá provas e testemunhos para corroborar as minhas palavras. Tudo isto será explosivo e vai criar muito barulho. Tudo será libertado a seu tempo. Fiquem ligados e vemo-nos em breve», disse ao ler uma carta em francês, castelhano, italiano e inglês, visando também Rafaela Pimenta, que disse ser advogada, amiga, confidente do irmão e ligada a Mino Raiola, antigo empresário de Pogba que morreu este ano.