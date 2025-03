Paul Pogba pode voltar ao ativo a partir desta terça-feira, depois do fim do castigo por doping.

O médio campeão do Mundo por França foi suspenso preventivamente em setembro de 2023 e foi castigado por quatro anos em fevereiro de 2024. Em outubro do ano passado, a sanção foi reduzida para 18 meses, tendo chegado ao fim nesta segunda-feira.

Pogba assinalou o regresso à «liberdade» com um vídeo no qual se mostra a treinar em Miami, no Estados Unidos.

O futebolista de 31 anos (completa 32 no dia 15 de março) está sem clube desde que rescindiu pela Juventus em novembro passado. Apesar de ser um jogador livre, por ter rescindido já depois do fecho do mercado de verão, não pode reforçar clubes nos quais os mercados se encontrem fechados. A Liga Profissional norte-americana (MLS), onde a janela de transferência está aberta, é uma das poucas possibilidades neste momento.