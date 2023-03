A seleção do Peru está em Madrid para um jogo particular com Marrocos, agendado para esta terça-feira, mas a estadia não corre na perfeição. A equipa treinou esta tarde e, no regresso ao hotel NH Collection Eurobuilding, onde está concentrada, tinha à sua espera uma multidão de adeptos.

Os jogadores quiseram saudar os adeptos que estavam à porta da unidade hoteleira e acabaram envolvidos em empurrões com a polícia que se encontravam no local, numa cena lamentável.

Pelas imagens de vídeo captadas no momento, é possível ver um agente a empurrar o internacional peruano Yoshimar Yotún para que este recuasse e o jogador respondeu com outro empurrão, o que originou uma enorme confusão entre atletas e polícias, com troca de empurrões e agarrões.

Segundo o jornal Relevo, a polícia confundiu o guarda-redes Pedro Gallese com um adepto devido à camisola que estava a usar e o jogador terá sido agarrado pelo pescoço pelos agentes.

«Queríamos cumprimentar as pessoas e eles [polícias] começaram a dar-nos socos», disse Gallese à América TV.

Após alguns minutos, a situação acalmou e ficou resolvida.

De resto, o estágio de Marrocos, adversário do Peru, também está envolvido em polémica. Alguns funcionários do hotel onde a seleção africana está concentrada foram despedidos depois de insultos racistas dirigidos aos Leões do Atlas e publicados nas redes sociais.

Veja algumas imagens da confusão entre a polícia e os jogadores do Peru: