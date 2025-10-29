Gonçalo Feio está prestes a assumir o comando técnico do Radomiak Radom e tem praticamente tudo acertado para assinar até 2028 pelo clube polaco, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português de 35 anos está assim de regresso ao futebol da Polónia, onde conquistou na última época a Taça, ao serviço do Legia de Varsóvia, e onde construiu quase toda a sua carreira, tendo já trabalhado em cinco clubes daquele país, desde a sua primeira experiência profissional, em 2012/13.

Depois de uma curta experiência nos franceses do Dunkerque e de ter sido associado aos escoceses do Rangers, Gonçalo Feio foi convencido pelo projeto do Radomiak, cuja ambição é, a médio prazo, participar nas competições europeias.

Segundo sabe o nosso jornal, os contactos com o técnico, agenciado pelo empresário Jorge Mendes, intensificaram-se nas últimas horas e Gonçalo Feio poderá ser apresentado já esta quarta-feira.

O treinador irá ser acompanhado pelo staff técnico composto por Kiko Ramirez, Emanuel Ribeiro,

Ricardo Pereira e Daniel Wojtasz.