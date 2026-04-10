Jacek Magiera, adjunto da seleção polaca, morre aos 49 anos
Técnico e antigo internacional pela Polónia estava hospitalizado desde sexta-feira, quando se sentiu mal enquanto praticava exercício físico
Técnico e antigo internacional pela Polónia estava hospitalizado desde sexta-feira, quando se sentiu mal enquanto praticava exercício físico
O futebol polaco está de luto pela morte de Jacek Magiera, adjunto da seleção da Polónia.
A Federação Polaca de Futebol não comunicou as causas da morte, mas a imprensa deste país noticiou que o técnico de 49 anos sentiu-se mal durante uma corrida na passada sexta-feira. Estava internado num hospital em Wroclaw, mas não às sequelas provocadas pela doença súbita.
Antigo defesa internacional pela Polónia em seis ocasiões, Magiera fez grande parte da carreira como futebolista no Legia Varsóvia. Terminou a carreira em 2006/07 no KS Carcóvia e iniciou-se como técnico alguns anos depois. Passou pelo Sosnowiec, foi campeão pelo Legia Varsóvia em 2016/17 e esteve cinco épocas Slask Wroclaw.
Também orientou os sub-19 e sub-20 da Polónia, tendo marcado presença no Mundial da categoria em 2019.