Um jovem da formação do Légia de Varsóvia está a lutar pela vida, na sequência de um acidente de carro, que resultou na morte da irmã.

O emblema polaco informou na quinta-feira que Ksawery Jezewski, de 17 anos, está em estado grave no hospital, tendo ainda enviado as condolências aos pais, aos quais se disponibilizou a apoiar.

O acidente ocorreu em Goslice, perto da cidade de Plock. O Toyota em que ambos seguiam perdeu o controlo e colidiu com uma árvore, no entanto, as causas do acidente ainda estão por apurar.

«Um Toyota Yaris saiu da estrada por motivos inexplicáveis ​​e bateu numa árvore. A irmã do jogador, de 18 anos, morreu no local, e o jogador de 17 anos foi levado para o hospital. As causas do acidente são desconhecidas, mas, de acordo com as primeiras informações, o veículo não estava em alta velocidade. A polícia ainda não identificou quem dirigia o carro», disse a vice-comissária Monika Jakubowska, assessora de imprensa das autoridades locais, ao jornal Przegląd Sportowy Onet.