O Legia Varsóvia oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Josué.



O médio de 30 anos deixou os israelitas do Hapoel Beer Sheva para se juntar ao campeão da Polónia. A equipa onde alinha os portugueses Rafael Lopes e André Martins informou que o contrato do jogador formado no FC Porto é válido até 2023.



Josué estava há dois anos no Beer Sheva, já depois de representado quatro clubes turcos nas épocas anteriores, com uma curta passagem pelo Sp. Braga pelo meio, na temporada de 2015/16, ainda por empréstimo da equipa do Dragão.