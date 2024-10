Apesar de ser a principal figura da Polónia, Robert Lewandowski passou despercebido no jogo deste sábado, frente a Portugal. Após a partida, o avançado do Barcelona deixou críticas à estratégia da equipa e lamentou que não recebesse a bola na área, onde poderia fazer a diferença.

«O meu trabalho não é descer até à linha de defesa para receber a bola», disse o jogador de 36 anos, aos microfones da TVP Sport.

«Durante o jogo tenho de estar mais perto da área e esperar lá pelos cruzamentos, passes e bolas até que algo aconteça. Isto é algo que precisamos de melhorar ou mudar. Não só contra Portugal, mas no geral, não parece que tenhamos frequentemente a bola perto da área adversária», acrescentou.

Independentemente do jogo apagado diante da seleção portuguesa, Lewandowski está a protagonizar um excelente arranque de temporada, com 12 golos em 11 jogos no Barça.