A Federação de Futebol da República Chega anunciou este domingo que não vai jogar com a Rússia se as duas seleções se encontrarem na final do play-off para o Mundial2022, como forma de protesto contra a invasão da Ucrânia.

Esta decisão vem na sequência das tomadas de posição da Polónia e da Suécia, que são adversários dos russos no play-off para o Mundial do Qatar.

Os polacos deveriam defrontar fora a Rússia nas meias-finais, a 24 de março, e o vencedor desse encontro defrontaria na final do apuramento, a 29 do mesmo mês, o vencedor do jogo entre Suécia e República Checa.

Depois de se terem recusado a jogar na Rússia, num anúncio feito na passada quinta-feira, estas três seleções tomaram agora a posição de não defrontar os russos, mesmo que fosse em campo neutro, numa atitude que visa o isolamento desportivo.

Note-se que já foram tomadas outras sanções desportivas devido ao conflito na Ucrânia, como a retirada da final da Liga dos Campeões de futebol a São Petersburgo ou o cancelamento do Grande Prémio de Fórmula, previsto para Sochi, em setembro.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.



We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ