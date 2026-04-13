Se na maioria dos campeonatos de futebol na Europa a luta pelo título está reduzida a um par ou um trio de clubes, o fenómeno da liga polaca pouca semelhança tem com o decurso mais ou menos normal numa prova deste tipo. Isto porque, a seis jornadas do fim, 17 dos 18 clubes ainda podem ser campeões!

E se tal acontece, por outro lado ainda ninguém tem a garantia matemática de estar a salvo. Tudo pode acontecer para essas 17 equipas, ainda que com distintas probabilidades, até porque há vários duelos diretos entre equipas próximas na classificação. Pode sonhar-se com o título, com os lugares de acesso às competições europeias, almejar a permanência e, ao mesmo tempo, ter todo o cuidado porque alguns deslizes podem ditar um tombo grande na tabela.

Ilustrando o equilíbrio, o Lech Poznan, líder com 46 pontos (empatou 3-3 na receção ao Katowice, no domingo), tem 12 de vantagem para a zona de descida, quando há ainda 18 pontos em disputa. O Widzew Lodz, 17.º e penúltimo classificado com 33 pontos, está a 13 do líder.

Só uma coisa é certa nesta altura: o Termalica Nieciecza, 18.º classificado com 25 pontos, já não pode ser campeão. E é a grande exceção ao equilíbrio, pois está a oito pontos do penúltimo classificado. Importa ainda dizer que, tirando esta distância pontual, a maior entre clubes imediatamente um a seguir ao outro na classificação é apenas de dois pontos: do líder para o segundo classificado, do quinto para o sexto, do oitavo para o nono e do 11.º para o 12.º. Toda a restante tabela tem equipas separadas por um só ponto ou em igualdade pontual.

De recordar que, na liga polaca, os quatro primeiros lugares dão acesso às competições europeias (além do vencedor da Taça) e os três últimos classificados descem de divisão.

A 28.ª jornada tem ainda um jogo esta tarde, às 18 horas, entre Piast Gliwice e Pogon Szczecin.

O atual campeão é o Lech Poznan, sendo que a liga polaca teve, como já não acontecia desde 2013, três campeões distintos em três anos seguidos: em 2023/24 foi campeão o Jagiellonia e em 2022/23 o Rákow.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lech Poznan, 46 pontos

2.º: Zaglebie Lubin, 44

3.º: Jagiellonia Bialystok, 43

4.º: Górnik Zabrze, 43

5.º: Wisla Plock, 42

6.º: Rákow, 40

7.º: Katowice, 40

8.º: Motor Lublin, 39

9.º: Lechia Gdansk, 37

10.º: Korona Kielce, 37

11.º: KS Cracóvia, 37

12.º: Piast Gliwice, 35 (menos um jogo)

13.º: Legia, 34

14.º: Radomiak Radom, 34

15.º: Arka Gdynia, 34

16.º: Pogon Szczecin, 34 (menos um jogo)

17.º: Widzew Lodz, 33

18.º: Termalica Nieciecza, 25