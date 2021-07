O Górnik Zabrze, da Liga da Polónia, anunciou como reforço o veterano Lukas Podolski.

Esta contratação é como um regresso a casa do goleador de 36 anos, que apesar de ter sido 130 vezes internacional alemão (tendo marcado 49 golos) é natural da Silésia, região polaca onde está sediado o seu novo clube.

Podolski, campeão do mundo pela Alemanha em 2014, esteve nas últimas duas épocas ao serviço dos turcos do Antalyaspor, depois de ter representado o Vissel Kobe, do Japão, e o Galatasaray, também da Turquia. Nos seus anos áureos, o jogador formado no Colónia representou, além deste clube, Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão, tendo conquistado uma Bundesliga, uma Taça da Alemanha e uma Taça de Inglaterra, entre outros troféus.

Depois de experiências numa mão cheia de países, Podolski vai finalmente jogar no seu país de nascimento.