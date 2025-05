Lukas Podolski vai continuar a sua carreira futebolística, apesar de ter realizado um jogo de despedida em janeiro com algumas estrelas do futebol mundial. O campeão do mundo de 2014 assinou um contrato de uma temporada com o Górnik Zabrze, até ao final de junho de 2026.

Antes do jogo com o Korona Kielce, na tarde deste sábado, o Górnik apresentou um vídeo nos ecrãs gigantes do seu estádio em que anunciava a renovação. Nele surge Podolski a dizer:

«O Górnik e esta região são a minha casa! Cresci aqui e sou oriundo daqui. Vou terminar a minha carreira aqui. Foi uma decisão muito difícil para mim, mas a certa altura é preciso dizer 'pára'. Contudo, ainda não é agora», exclamou.

O recorde atual de Podolski no Górnik é de 116 jogos, 25 golos e 22 assistências. Na presente época, marcou cinco golos e fez três assistências. O clube foi nono classificado da Liga polaca, onde joga Luka Zahovic, filho do antigo avançado que passou em Portugal.