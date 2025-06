O Radomiak Radom, da Polónia, anunciou esta terça-feira que rescindiu contrato com o português Rafael Barbosa.

Rafael Barbosa, que representou o verde e branco desde o início do ano, rescindiu o contrato com Radomiak Radom por mútuo acordo», pode ler-se no comunicado oficial.

O médio de 29 anos rumou ao Radomiak Radom no passado mercado de inverno (janeiro de 2025), proveniente do Farense, mas acabou por não vingar. Naquela que foi a primeira temporada no estrangeiro, o português fez um total de nove jogos, um golo e tantas assistências.

Ao longo da carreira representou o Sporting B, Portimonense, Paços de Ferreira, Estoril, Tondela e Farense.