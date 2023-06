A Polónia, orientada pelo antigo selecionador português Fernando Santos, foi surpreendida na visita à Moldávia e perdeu por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 2-0, ao intervalo.

Milik inaugurou o marcador a passe de Robert Lewandowski, aos 12 minutos, e aos 34, os dois avançados inverteram papéis, com o atacante da Juventus a servir o goleador do Barcelona.

Contudo, no segundo tempo, os anfitriões operaram uma reviravolta fantástica, com um bis de Nicolaescu (48m e 79m) e outro golo de Baboglo (85m).

Assim, as contas complicaram-se para a seleção de Fernando Santos no Grupo E da qualificação para o Euro 2024. A República Checa lidera com sete pontos, seguida por Albânia (seis), Moldávia (cinco), Polónia (três) e Ilhas Faroe (um).