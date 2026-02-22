Polónia: Radomiak de Gonçalo Feio empata na casa do líder
Com Romário Baró no onze inicial, equipa de Radom esteve a vencer mas permitiu a igualdade
O Radomiak, com o adjunto Kiko Ramírez no papel de treinador principal pelo castigo aplicado ao português Gonçalo Feio, empatou a uma bola na casa do líder da Liga polaca, Jagiellonia Bialystok, na 22.ª jornada da competição.
Com Romário Baró (ex-FC Porto), Vasco Lopes (ex-Aves e Farense), Capita (ex-Estrela da Amadora) e Maurides (ex-B SAD e Arouca) no onze inicial, e Luquinhas (ex-Benfica, Aves e Santa Clara) em campo a partir do minuto 71, o Radomiak adiantou-se no marcador aos 55m, pelo capitão Wolski, mas cedeu a igualdade pouco depois, marcou o espanhol Jesus Imaz (64m).
De referir que o português Guilherme Montóia (ex-Estrela da Amadora) foi titular no Jagiellonia Bialystok, este domingo.
Sem vencer há quatro jornadas, o Radomiak segue no nono lugar, com 28 pontos, mas tem um jogo em atraso.
Na próxima jornada, a equipa comandada por Gonçalo Feio visita o Termalica Nieciecza, num jogo agendado para o dia 1 de março.