Lukas Podolski está a fazer a terceira temporada ao serviço do Gornik Zabrze. Ele que nasceu na Polónia, em Gliwice, mas que cresceu na Alemanha e foi campeão do mundo com a seleção germânica.

Este sábado voltou à cidade natal para defrontar o Piast Gliwice e marcar um grande golo, a fazer lembrar os seus melhores dias de carreira.

De fora da área, olhou para a baliza, apontou e lançou uma bomba indefensável.

Aconteceu aos 65 minutos e fez, na altura, o 3-0 para o Gornik Zabrze. Foi o terceiro golo em 16 jogos esta época para Podolski, que soma ainda três assistências na liga polaca.

O jogo acabou com a vitória da equipa visitante por 3-1, já a que formação da casa ainda reduziu, também com um grande golo – esse apontado pelo espanhol Jorge Félix.

O Gornik Zabrze, onde joga o médio português Filipe Nascimento, é sétimo no campeonato, com 19 pontos, menos 12 do que o líder Slask Wroclaw.