Há 1h e 44min
VÍDEO: Gornik Zabrze de Podolski levanta troféu 38 anos depois
Equipa bateu o Rakow na final da Taça da Polónia
DS
Lukas Podolski voltou a levantar um troféu, aos 40 anos. O experiente internacional alemão venceu a Taça da Polónia pelo Gornik Zabrze, equipa que capitaneia.
O Gornik, equipa modesta da Polónia, bateu o Rakow na final por 2-0 neste sábado. Roberto Massimo marcou o primeiro aos 32 minutos, Maksim Khlan completou aos 65 minutos.
A equipa não vencia um troféu desde 1988, há 38 anos. Com esta vitória, o Gornik assegurou o apuramento para a Liga Europa.
Podolski somou apenas 14 jogos esta temporada, sem golos nem assistência. Ingressou no clube em 2021, após uma carreira recheada de sucessos em clubes como Arsenal, Colónia, Inter de Milão ou Galatasaray. Não é certo se termina a carreira esta temporada, após esta conquista.
