O ex-Sporting, Vladan Kovacevic, teve uma estreia pouco feliz na baliza do Legia de Varsóvia, orientado pelo português Gonçalo Feio. O guarda-redes ficou mal na fotografia no lance que originou o único golo do jogo frente ao Piast Gliwice (1-0), apontado pelo espanhol Jorge Félix.

Ao minuto 40, na sequência de um livre batido por Michal Chrapek, Kovacevic começou por não conseguir afastar a bola para uma zona segura e podia ter feito mais para desviar o remate subsequente de Félix, pese embora toda a confusão no interior da área da equipa de Varsóvia.

O lateral esquerdo Rúben Vinagre foi totalista no Legia, enquanto Miguel Nóbrega (Piast Gliwice) e Claude Gonçalves (Legia de Varsóvia) não saíram do banco.

A derrota em Gliwice pode deixar o Legia a 11 pontos da liderança, caso o Lech Poznan vença, neste domingo (16:30), o Lechia Gdansk, para a 20.ª jornada da Liga polaca.