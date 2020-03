O Arsenal carimbou, esta segunda-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça de Inglaterra. Os «gunners» venceram em Fratton Park, casa do Portsmouth, por 2-0 com um golo em cada parte.



Já depois de ter perdido Torreira por lesão, o conjunto de Arteta conseguiu desbloquear o marcador nos descontos do primeiro tempo. Numa jogada de insistência, Reiss Nelson cruzou para o desvio de primeira de Sokratis para o fundo da baliza dos «Pompey».



No arranque da etapa complementar Eddie Nketiah resolveu a questão ao fazer o 2-0.



Destaque para Pablo Marí, antigo defesa do Flamengo de Jesus. O central espanhol estreou-se pelo emblema londrino.



O resumo do jogo: