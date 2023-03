A Bósnia recebeu e venceu a Islândia por 3-0, em Zenica, em jogo do grupo J de qualificação para o Euro 2024, o mesmo de Portugal.

Rade Krunic bisou na partida, com golos aos 14 e aos 40 minutos da primeira parte. Na segunda, Amar Dedic fez o 3-0 final para a seleção da casa, que assim tem os mesmos três pontos do que Portugal, mas no segundo lugar. Isto porque a seleção lusa venceu por 4-0 ao Liechtenstein, tendo melhor diferença de golos, na liderança.

No outro jogo do grupo, em Trnava, houve empate sem golos no Eslováquia-Luxemburgo (0-0). As duas equipas seguem com um ponto cada, nos terceiro e quarto lugares. Islândia e Liechtenstein acabam a primeira jornada sem pontos.

A próxima jornada, no domingo, tem os jogos Liechtenstein-Islândia (17h00), Luxemburgo-Portugal (19h45) e Eslováquia-Bósnia (19h45).