A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou, esta quarta-feira, que Rudi Völler continuará a assumir o cargo de diretor desportivo até ao próximo Campeonato Europeu, em 2028.

O antigo campeão do mundo pela Alemanha em 1990, vai manter-se ao lado do selecionador Julian Nagelsmann na seleção alemã, equipa adversária de Portugal na meia-final da Liga das Nações, que decorre a 4 de junho, em Munique.

«Foi importante convencer Rudi a continuar a trabalhar connosco após a extensão do contrato com Julian Nagelsmann. Juntos, eles provocaram uma nova euforia à volta da seleção nacional e, é claro: “Nunca se deve mudar uma equipa vencedora”. Estou muito satisfeito com a continuidade da dupla», considerou o presidente da federação alemã, em comunicado publicado no sítio do organismo.

«A Mannschaft e toda a equipa tornaram-se muito especiais para mim. O entusiasmo durante o Euro 2024, em casa, mas também com a colaboração com Julian Nagelsmann», admitiu Völler, no mesmo comunicado.

Rudi Völler representou a seleção alemã entre 2000 e 2004, altura em que conseguiu chegar à final do Mundial 2002, acabando por perder diante do Brasil (2-0), e caiu na fase de grupos do Euro 2004.

Para além da seleção germânica, o antigo avançado alemão atuou pelo Werder Bremen, Marselha, Roma e Bayer Leverkusen, chegando inclusive, a treinar nos últimos dois clubes e a assumir funções de diretor desportivo no Bayer Leverkusen.