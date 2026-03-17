Os Estados Unidos da América anunciaram a convocatória para os jogos particulares com a Bélgica e Portugal, ambos em casa e de preparação para o Mundial 2026, anunciou esta terça-feira a Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF).

Companheiro de equipa do luso Rafael Leão nos italianos do Milan, Christian Pulisic faz parte dos 27 convocados do técnico argentino Mauricio Pochettino para a próxima paragem internacional de seleções, sendo, desse plantel, o jogador com mais internacionalizações (82) e golos (32).

Os guarda-redes Chris Brady (Chicago Fire) e Roman Celentano (Cincinnati) estreiam-se nas opções, enquanto o defesa esquerdo Antonee Robinson, treinado pelo português Marco Silva nos ingleses do Fulham, está de regresso mais de um ano depois, após recuperar de várias lesões.

Mauricio Pochettino chamou 18 jogadores ligados a clubes europeus, entre os quais o médio Weston McKennie, colega do português Francisco Conceição nos italianos da Juventus e autor de um golo na estreia pelos Estados Unidos em novembro de 2017, precisamente no último encontro efetuado entre norte-americanos e a equipa das ‘quinas’ (1-1), em Leiria.

Os Estados Unidos enfrentam a Bélgica em 28 de março e Portugal três dias depois, sempre no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, um dos palcos da fase final do Mundial2026, onde os lusos vão realizar a 700.ª partida da sua história.

Os dois particulares assinalam o último estágio antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Qualificado pela nona vez, e sétima seguida, para a fase final da principal prova internacional de seleções, Portugal está integrado no Grupo K e vai defrontar a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, disputado entre 26 e 31 de março por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.

Nos mesmos dias, Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Roménia competem no caminho C da repescagem europeia pela única vaga em aberto na ‘poule’ D, formada já por Estados Unidos, Paraguai e Austrália.