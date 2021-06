O futebolista Ousmane Dembélé, do Barcelona e da seleção de França, vai falhar o resto do Euro 2020, devido a uma lesão num joelho, confirmou esta segunda-feira a Federação Francesa de Futebol (FFF).

O jogador de 24 anos vai ser dispensado da seleção gaulesa, que defronta Portugal na quarta-feira (20 horas), para a terceira jornada do grupo F.

Dembélé lesionou-se no sábado, no jogo que terminou empatado contra a Hungria (1-1). Tinha entrado no decorrer da segunda parte, mas não terminou o jogo: foi substituído aos 87 minutos, por Lemar.

A FFF, após a realização de exames radiológicos, referiu que «o tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência» na seleção.