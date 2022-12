Confesso admirador de Cristiano Ronaldo, Carlo Ancelotti saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, numa altura em que o comportamento do avançado na Seleção Nacional e no Manchester United, agora ex-clube, está sob escrutínio.

Ancelotti trabalhou com Ronaldo no Real Madrid e garante que o português nunca lhe deu problemas, bem pelo contrário: resolveu-os.

«Última dança do Ronaldo? Não sei, ele provavelmente ainda se sente com 20 anos porque está bem, tem as respostas que procura no corpo. Sempre cuidou muito do físico. No entanto, a competição na Seleção de Portugal é muito forte, o Leão começa no banco, por exemplo», disse, ao Corriere dello Sport.

«Tive-o durante dois anos, zero problemas. Na verdade, ele resolveu-me os problemas. Alguém que marca pelo menos um golo por jogo pode ser considerado um problema? O Cristiano treina muito bem, presta atenção aos detalhes, para mim foi muito fácil lidar com ele. É um jogador excecional», acrescentou.