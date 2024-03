Viktor Gyökeres faz parte dos convocados da seleção da Suécia para os jogos de preparação contra Portugal e Albânia.



O avançado do Sporting está integrado na lista de 26 atletas de Jon Dahl Tomasson, selecionador que vai fazer os primeiros jogos ao comando da seleção.



O duelo entre Portugal e a Suécia está agendado para 21 de março, no D. Afonso Henriques. Quatro dias depois, os suecos medem forças com a Albânia, em Solna, Estocolmo.



Os convocados da Suécia:



Guarda-redes: Robin Olsen, Viktor Johansson e Kristoffer Nordfeldt;



Defesas: Ludwig Augustinsson, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Emil Krafht, Victor Lindelof, Carl Starfelt e Linus Walqvist;



Médios e avançados: Jens Cajuste, Anthony Elanga, Emil Forsberg, Samuel Gustafson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlstrom, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Gustaf Nilsson, Simon Olsson, Jacob Ondrejka, Anton Saletros e Mattias Svanberg.