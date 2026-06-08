A Seleção sub-20 deu a volta diante da Venezuela (3-1) e continua na segunda posição do Grupo B da fase inicial do Torneio de Toulon, com menos um ponto, mas também um jogo disputado, do que a líder Costa do Marfim, que esta segunda-feira bateu o Canadá por 2-1 com um bis de Jocelin Ta Bi.

Voltando a Portugal, viu-se em desvantagem ao minuto 7, quando Diego Claut adiantou os venezuelanos, mas a expulsão de Sebastián Hernández, em cima do intervalo, acabou por ajudar à reviravolta lusa, consumada na segunda parte.

Primeiro, José Sampaio repôs a igualdade aos 58 minutos, antes de João Rego (68m) e Flávio Gonçalves (90+1m) selarem o triunfo luso.

Ao fim de quatro jornadas, Portugal, que folgou na primeira ronda, soma sete pontos e ocupa o segundo lugar, atrás da Costa do Marfim, que tem oito pontos e fechou, esta segunda-feira, a participação na fase inicial da prova.

Na quinta-feira, Portugal defronta o Canadá na última jornada do Grupo B.