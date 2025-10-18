O treinador Ange Postecoglou foi despedido do Nottingham Forest, na tarde deste sábado. A decisão foi confirmada pelo clube, poucos minutos depois da derrota caseira por 3-0 ante o Chelsea, em jogo da oitava jornada da Premier League inglesa.

«O Nottingham Forest confirma que, após uma série de resultados e exibições dececionantes, Ange Postecoglou foi dispensado das suas funções como treinador principal, com efeito imediato», refere o clube, em comunicado, sem acrescentar mais comentários.

Postecoglou chegou ao comando técnico da equipa já com a época a decorrer, substituindo o português Nuno Espírito Santo, que fez os três primeiros jogos de 2025/26. Em oito jogos a dirigir o Nottingham, durante 39 dias, somou dois empates e seis derrotas, entre Premier League, Liga Europa e Taça da Liga inglesa. Mais precisamente, foi um empate e quatro derrotas no campeonato, um empate e uma derrota na Liga Europa e uma derrota na Taça da Liga inglesa, que ditou eliminação, ante o Swansea.

Na classificação, o Nottingham ocupa o 17.º lugar, com cinco pontos em oito jornadas disputadas, mas pode mesmo cair para os lugares de descida, mediante os resultados de Burnley, West Ham (ambos com quatro pontos) e Wolverhampton (dois).

Na próxima quinta-feira, o Nottingham recebe o FC Porto, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa. E já com novo líder no banco de suplentes: resta saber se interino, se já uma solução definitiva. Tem a decisão, sobretudo, o dono do Nottingham, Evangelos Marinakis.