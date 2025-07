Com dois golos do internacional português Rafael Leão, o Milan construiu um triunfo folgado, por uns já pouco vistos 9-0, frente ao frágil Perth Glory, da Austrália, no jogo que fechou a digressão dos italianos pela região Ásia-Pacífico.

Leão foi lançado no jogo após o intervalo e demorou apenas 13 segundos para faturar, tendo feito, altura, o 6-0 para os Rossoneri.

Na primeira parte, e até ao minuto 31, Noah Okafor bisou e Christian Comotto marcou de penálti, depois de Filippo Terracciano ter inaugurado o marcador e antes de Samuel Chukwueze ter assinado o 5-0.

Rafael Leão fechou o marcador a cinco minutos dos 90, depois de Samuele Ricci e Yunus Musah também terem faturado pelos milaneses.

No sábado, dia 9 de agosto, o Milan defronta o Leeds, da Premier League, na capital irlandesa Dublin.