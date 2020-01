Bruno Guimarães, alvo do Benfica no mercado de janeiro, assistiu na vitória da seleção olímpica do Brasil por 1-0 sobre o Peru.

O médio do Athletico Paranaense «rasgou» a defesa contrária com um passe fantástico para Paulinho, que finalizou a jogada com sucesso.

Este foi o primeiro jogo do Brasil no Pré-Olímpico, torneio que está a ser jogado na Colômbia. Bruno Tabata, do Portimonense, é o único futebolista entre os eleitos que atua em Portugal.

VÍDEO DO GOLO A PARTIR DOS 40 SEGUNDOS: