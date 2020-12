O Arsenal contrariou o passado recente no campeonato e venceu o Chelsea no «Boxing Day» com números claros que acompanharam uma exibição segura. Os 3-1 ao Chelsea, no dérbi londrino da 15.ª jornada da Premier League, colocaram ponto final a sete jornadas consecutivas sem vitórias e, por outro lado, a cinco jogos no Emirates sem triunfos.

Dois golos de bola parada na primeira parte e outro golo aparentemente nada intencional, na segunda, ditaram praticamente a história de um jogo no qual o adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa foi globalmente melhor. E se o Chelsea teve cara renovada após o intervalo, em resposta aos golos de Lacazette e Xhaka, Saka deu praticamente a sentença ainda antes da hora de jogo.

A verdade, contudo, é que os últimos instantes ainda trouxeram emoção: o Chelsea fez o 3-1 final ao minuto 85 e ainda desperdiçou um penálti no primeiro de cinco minutos de compensação.

O 1-0 foi da autoria de Lacazette, de penálti, aos 35 minutos, a castigar uma falta de Reece James sobre Tierney na área. O 2-0, ao minuto 44, surgiu do pé esquerdo de Granit Xhaka, numa execução soberba de pé esquerdo, num livre direto.

Ao intervalo, Frank Lampard deixou Kovacic e Werner no banho e lançou Jorginho e Hudson-Odoi para o relvado. As melhorias foram notórias no jogo e na atitude no imediato, mas Bukayo Saka sublinhou o destino do jogo ao minuto 56: pareceu querer cruzar, mas surpreendeu tudo e todos – sobretudo Edouard Mendy – ao colocar a bola mesmo ao canto da baliza, para o 3-0 no marcador.

O Chelsea não foi capaz de responder de forma evidente e breve e quase levou o 4-0 numa bola ao ferro de Elneny, ao minuto 83. Foi na resposta a este susto que surgiu o tento de honra, por Tammy Abraham, que desviou de primeira um cruzamento de Hudson-Odoi: o auxiliar apontou de imediato fora-de-jogo, mas o golo foi confirmado pelo vídeo-árbitro. Abraham estava em jogo no momento da assistência. Depois, Jorginho viu Leno defender da marca dos 11 metros um penálti que podia ter dado outro rumo aos instantes finais.

Com este resultado, o Arsenal respira um pouco melhor, atingindo os 17 pontos, evitando o que poderia ser, caso não vencesse, uma média igual ou inferior a um ponto por jornada até ao momento. Fica, à condição, no 14.º lugar, pois iguala o Leeds. O Chelsea continua com 25 pontos, foi igualado pelo Aston Villa e pode cair, em relação ao início da jornada, do quinto para o oitavo lugar, caso o Manchester City vença ainda este sábado e se o Tottenham pontuar contra o Wolverhampton no domingo.

O golo de Abraham:

O golo de Saka:

O golo de Xhaka: