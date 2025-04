Ruben Amorim já o disse publicamente - com a permanência assegurada virtualmente e praticamente sem chances de alcançar um lugar de acesso à Liga dos Campeões, o Manchester United vai apostar tudo na Liga Europa nesta reta final de campeonato. Como tal, já iniciou a gestão do plantel na Premier League.

Bruno Fernandes, elemento fulcral da equipa desde que lá chegou em janeiro de 2020, é um dos mais utilizados, o segundo elemento com mais minutos esta temporada, apenas atrás de outro português - Diogo Dalot. Ruben Amorim decidiu dar descanso aos dois jogadores diante do Wolverhampton, neste domingo de Páscoa.

Os dois iniciam a partida no banco de suplentes. A maior surpresa é mesmo Bruno Fernandes, visto que o capitão dos «Red Devils» não era suplente na Premier League desde três de janeiro de 2022.

Curiosamente, a última vez que tinha sido suplente também foi contra o Wolverhampton. Ainda era Ralf Rangnick o treinador (antes da chegada de Erik Ten Hag). A equipa era totalmente diferente - do onze inicial, resta apenas Luke Shaw no clube. Cristiano Ronaldo era capitão e João Moutinho marcou o golo da vitória do Wolves. Melhor sorte para este domingo?

