O lateral do Chelsea, Ben Chilwell, vai parar, pelo menos, durante as próximas seis semanas, devido a uma lesão no joelho e, assim, só volta a jogar em 2022.

«Ele tem uma lesão parcial do ligamento cruzado de um joelho e a decisão para já é tratar do problema de uma forma conservadora. Nas próximas seis semanas, saberemos se ele vai conseguir recuperar totalmente ou se necessita de ser operado para corrigir a situação», assumiu Thomas Tuchel, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Manchester United, no próximo domingo.

Recorde-se que, na partida diante da Juventus (vitória do Chelsea por 4-0), Chilwell teve de ser substituído por volta do minuto 71.

«Estamos otimistas porque a primeira reação do corpo do Ben à lesão foi boa. Por isso, achamos que não deverá ser necessário uma intervenção cirúrgica. Temos esperança que daqui a seis semanas já esteja de regresso à equipa», acrescentou o treinador dos blues.

Além do internacional inglês, também Kovacic é baixa confirmada para o duelo ante os red devils. Já o francês N'golo Kanté continua em dúvida.