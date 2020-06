O Chelsea foi a Birmingham arrancar uma vitória difícil e que pode ser determinante para o acesso à Liga dos Campeões 2020/21. O triunfo por 2-1 no terreno do Aston Villa permitiu à equipa de Frank Lampard aproveitar para aumentar a distância sobre o Manchester United, que empatara na sexta-feira, com o Tottenham.

A lutar pela permanência, o Aston Villa chegou ao golo no primeiro tempo. Após um cruzamento da direita e um ressalto, Kortney Hause bateu Kepa Arrizabalaga, aos 43 minutos.

O golo retirava o histórico Villa dos lugares de descida e era fundamental a equipa segurar os três pontos. Porém, o Chelsea virou o jogo no segundo tempo.

Pulisic respondeu a um cruzamento da direita de Azpilicueta e, ao segundo poste, fez o 1-1, aos 60 minutos. Aos 62, Olivier Giroud consumou a reviravolta. O francês recebeu, rodou e atirou a contar. Um golo importantíssimo para os blues: somam mais cinco pontos do que o ManUtd e do que os Wolves, de Nuno Espírito Santo.

Quanto à formação de Birmingham, é penúltima com 26 pontos. Acima tem Watford, West Ham e Bournemouth.