É uma nova era da Premier League. Se muitos de nós associamos imediatamente algumas famosas bolas da Nike à competição (como as Total 90, Ordem ou Flight) agora há uma mudança substancial naquela que é considerada a melhor Liga do mundo.

As plataformas oficiais da competição anunciaram a nova bola da edição 2025/26, com a Puma como fabricante. Rompe-se uma ligação de 25 anos com a Nike, tal como anunciado em março.

Chama-se PUMA Orbita Ultimate PL e vai ser usada pela primeira vez na Premier League Summer Series, nos Estados Unidos da América.